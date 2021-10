Lediglich zwei Prototypen wurden von diesem Modell gefertigt. Der erste, ein roter Wagen, wurde im Juni 1987 mit der Fahrgestellnummer 70183 fertiggestellt, während der zweite, mit Fahrgestellnummer 78610, gelb lackiert war und nun im Museo Ferrari in Maranello ausgestellt ist. Was dieses Modell so ungewöhnlich machte, war der Vierradantrieb mit einem innovativen hydraulischen System. Die beiden Wagen wurden auch gefertigt, um unterschiedliche Fertigungsmethoden zu testen. Eines der beiden Modelle hatte eine Karosserie aus geschweißtem Edelstahl, der andere Wagen hatte eine aus verklebtem Aluminium. Mauro Forghieri war Leiter des Projekts, bis er Ferrari im Frühjahr 1987 verließ.