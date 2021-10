Der einzige jemals gefertigte 312 S trug die Fahrgestellnummer 0744 (Chassisdesigntyp 524) und wurde von einem Typ 142 Motor mit zwei obenliegenden Nockenwellen angetrieben. Das einzige Rennen in dem der Wagen gestartet wurde war der Spa-Francorchamps Grand Prix am 18. Mai 1958. Olivier Gendebien musste sich bereits in der vierten Runde aufgrund von Problemen mit dem Getriebe aus dem Rennen zurückziehen. Danach wurde der Wagen modifiziert und bekam den Namen 412 S.