Der erste 12-Zylinder-Mittelmotor von Ferrari wurde am 4. März 1963 der Presse in Monza vorgestellt. Pininfarina hatte für den Wagen eine klare, scharfe Form mit Überrollbügel, der gleichzeitig als Flügel wirkte, entworfen. Es dauerte nicht lange, bis der 250 P sich einen Namen auf den Rennstrecken gemacht hatte und siegte unter anderem auch in Sebring, Le Mans und auf dem Nürburgring. Seine Leistung war so gut, dass Ferrari mit diesem Wagen den Sport-Prototyp WM-Titel holen konnte.