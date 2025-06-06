Warum Ferrari 1972 trotz seiner Dominanz nicht zu le Mans antrat

Manche Geschichten werden zu Legenden, andere wiederum überraschen auch Jahrzehnte später noch. In dieser Hinsicht ist das Ferrari-Archiv eine bemerkenswerte Fundgrube: ein Ort, an dem die Legende Maranello weiterlebt, mit interessanten Zeugnissen aus der Vergangenheit, die zurück ans Licht gelangen. So stößt man zum Beispiel plötzlich auf einen grauen Ordner, der von Hand mit rotem Stift mit den Worten „Pressemitteilungen 1972“ beschriftet ist. Darin finden sich Dutzende Seiten und Dokumente, von denen einige von Enzo Ferrari selbst in violetter Tinte – sein Markenzeichen – geschrieben wurden, die nun allmählich auf dem alten, vergilbten Papier verblasst.

1972 war für Ferrari ein bedeutendes Jahr in der Sportwagen-Weltmeisterschaft: Der 312 P gewann alle zehn Rennen. Jeder Einsatz endete mit zwei Ferraris auf dem Podium: In acht Fällen belegte die Marke den ersten und zweiten Platz, in Monza sicherte sich das Team den ersten und dritten Platz. Der Höhepunkt folgte in Zeltweg, wo alle vier Ferraris die ersten vier Plätze belegten. Andretti und Ickx waren mit vier Siegen das Duo mit den meisten Siegen. Mit Regazzoni und Redman gewann der belgische Fahrer zudem noch zweimal. Redman siegte zweimal, das zweite Mal mit Merzario, der mit Munari auch einen Sieg bei der Targa Florio feierte. Doch in diesem unvergesslichen Jahr fiel ein Termin im Kalender durch seine Abwesenheit auf: das 24-Stunden-Rennen von Le Mans.



