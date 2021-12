Amon hatte Neuseeland in den frühen 60er Jahren als 19-Jähriger verlassen, nachdem er vom englischen F1-Teambesitzer Reg Parnell entdeckt worden war. Dieser hatte Amon mit einem alten Maserati 250F fahren sehen und fand, dass nur Fangio einen 250F ebenso gut gelenkt hatte. Mitte der 1970er Jahre hielt der Neuseeländer dann mit seinem Wunsch, in seine Heimat zurückzukehren, nicht mehr hinter dem Berg. Nach dem schrecklichen Unfall von Niki Lauda auf dem Nürburgring 1976 verabschiedete er sich schließlich mit 33 Jahren aus der Formel 1. Er kehrte 1977 nach Hause zurück, um mit seiner Frau Trish die Schaffarm der Familie zu leiten. 2016 starb er im Alter von 73 Jahren an Krebs.





Lange Zeit nach seinem Rückzug aus dem Rennsport wurde er einmal auf sein notorisches Pech angesprochen. Nein, antwortete er, er gehöre vielmehr zu den Glücklichen. So viele Freunde und Teamkollegen aus dieser Zeit seien ums Leben gekommen, ‚und ich bin immer noch da‘.