Die Talentschmiede

Arthur Leclerc hatte in seiner zweiten Saison in der F3 mit verschiedenen Unterbrechungen durch rote Flaggen und Unfällen zu kämpfen. „Aber er hat einmal mehr bewiesen, dass er Tempo zeigen kann“, sagt Matassa. „Er hat einige großartige Aufholjagden hingelegt und einige aggressive Überholmanöver gestartet. Insgesamt konnte er sein Renntalent unter Beweis stellen.“

Der britische Fahrer Oliver Bearman, 17 Jahre, schaffte es in der Formel 3 auf einen beachtlichen dritten Platz. „Vor zwei Jahren“, so der Leiter der FDA, „war Oliver bei der italienischen und der deutschen Formel-4-Meisterschaft dabei. Angesichts der Tatsache, dass er aus Großbritannien stammt, war seine Entscheidung für Maranello für uns eine kleine Sensation. Sein dritter Platz in seiner allerersten Formel-3-Saison zeigt seine kontinuierlichen Fortschritte.“ Sowohl Leclerc als auch Bearman werden in der nächsten Saison in die Formel 2 aufsteigen.



Die Ferrari Driver Academy bemüht sich sehr darum, den vielversprechenden jungen Talenten ein Teamethos zu vermitteln. Viele von ihnen sind weit von ihrer Familie und Heimat entfernt, um ihren Traum zu erfüllen, Formel-1-Pilot oder Pilotin zu werden. Daneben geht ihre schulische Ausbildung weiter. Vor Kurzem war Matassa in der Nähe von Modena unterwegs. Jene hübsche Stadt in der Emilia-Romagna, die mit der Geschichte von Ferrari wie keine andere verbunden ist. Er bog um eine Ecke und machte eine Entdeckung, die sein Herz hüpfen ließ: Das gesamte Team der Ferrari Driver Academy saß gemeinsam in einer Bar und genoss einen Aperitif, um den Abend einzuläuten. Die Ferrari Driver Academy ist wie eine Familie und hält zusammen – auf der Rennstrecke und in der Freizeit.