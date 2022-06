Heute dauert die Reise etwas länger: An vier Tagen kann man die Straßen und Landschaften genießen, die die Mille Miglia zu dem machten, was Enzo Ferrari selbst als „das schönste Rennen der Welt“ bezeichnete. Und in diesem Jahr wurden die Oldtimer-Besitzer erstmals von zwei Mitarbeiterinnen unterstützt: Ermanna Reggiani und Simona Bertolini nahmen ihren Platz im „technisch-betrieblichen“ Support-Team der Classiche-Werkstatt ein.





Die Parade der „Cavallini Rampanti“ begann auf der Piazza Cappelletti in Brescia und führte in die üppig bewachsene Küstenstadt Cervia, das Etappenziel des ersten Tages. Auf dem Weg machte sie in Desenzano del Garda Halt, einem am größten See Italiens – am Gardasee – gelegenen Ort. Anschließend zog sie durch den Gartenpark von Sigurtà und endete unter den langen, angenehm kühlen, von Bäumen gesäumten Alleen von Milano Marittima an der Adriaküste.