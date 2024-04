Die Ferrari Purosangue New Zealand Grand Tour: die zweite Etappe

Von dort aus weicht die Farbe der monochromen Desert Road, die als Hauptstraße des Landes durch die karge Landschaft des vulkanischen Zentralplateaus führt. Von der Südspitze des Sees bis zur nächsten größeren Stadt sind es nur 60 km, aber es fühlt sich an wie eine andere Welt.

Die Landschaft mag zwar karg sein, aber an klaren Tagen bietet sich ein spektakulärer Blick auf den Mount Ruapehu im Westen, den größten aktiven Vulkan Neuseelands (letzter Ausbruch 1996). An klaren Tagen, aber nicht heute. Der Sonnenschein in Taupō hat sich in sintflutartigen Regen verwandelt, sodass es an der Zeit ist, das Drehmoment und den Allradantrieb des Purosangue einzusetzen.