Die Ferrari Purosangue Grand Tour durch Neuseeland: die erste Etappe

Der zweite Tag führt uns auf malerischen Straßen durch typische „Kiwi“-Landschaften südwärts zum Lake Taupō. Während der Purosangue die kurvenreiche Strecke mit ihren idyllischen Hirtenpanoramen mit Bravour bewältigt, bewahrt er stets seine Gelassenheit. Durch die Aktivierung des Sportmodus verwandelt sich das Auto in ein Supercar und lässt deutlich seine Herkunft aus Maranello erkennen.

Unsere Reise sieht einen kurzen Stopp in Rotorua vor – eine in eine weitläufige Thermalregion eingebettete Stadt auf der Nordinsel Neuseelands, die für ihre natürlichen heißen Quellen bekannt ist. Inmitten des imposanten Redwood-Walds genießen wir einen entspannten Spaziergang, umgeben von hoch in den Himmel ragenden Bäumen. Auf unserer Weiterfahrt nach Süden zum Lake Taupō, unserem Tagesziel und Endpunkt der ersten Etappe unserer Grand Tour durch Neuseeland, begegnen wir bezaubernden Landschaften.