Was dem 296 GTS seinen einzigartigen Charakter verleiht, ist sein einfahrbares Hardtop. Es lässt sich per Knopfdruck in nur 14 Sekunden und bei einer Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h entfalten. Das Faltdach ist in zwei Teile geteilt und lässt sich bündig über den vorderen Teil des Motors klappen.





Die wesentlichen Bestandteile, die den phänomenalen 296 GTB zu einem so aufregenden Auto machen, sind auch im neuen 296 GTS enthalten. Dazu gehört natürlich auch der epochale V6-Motor. Das breite 120-Grad-„V“ zwischen den Zylinderreihen ermöglicht es, die beiden Turbolader innerhalb des „V“ zu installieren, was Vorteile in Bezug auf das Packaging, die Absenkung des Schwerpunkts und die Gewichtsreduzierung bringt.





Und nicht nur das: Es trägt auch dazu bei, extreme Leistungen freizusetzen – mit 221 PS pro Liter sogar ein absoluter Weltrekord für die spezifische Leistung eines Serienfahrzeugs. Zusammen mit dem Plug-in-Elektromotor im Heck ergibt sich eine Gesamtleistung von 830 PS, die den 296 GTS an die Spitze des Spider-Segments mit Hinterradantrieb katapultiert. Die Höchstgeschwindigkeit von mehr als 330 km/h und die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,9 Sekunden sind gegenüber dem 296 GTB unverändert.