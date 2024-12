Von der Einweihung des e-Buildings in Anwesenheit des Präsidenten der Italienischen Republik Sergio Mattarella zu den Cavalcades in der ganzen Welt; von den Erfolgen in Monza und Monaco in der Formel 1 zum zweiten Sieg in Folge bei den 24 Stunden von Le Mans in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft; und von der Einführung des 12Cilindri zur Enthüllung des F80, des neuen Supercars.

Das vergangene Jahr war besonders intensiv: Jetzt können wir es gemeinsam in diesem Video Revue passieren lassen