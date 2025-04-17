Stammbäume: V8-Modelle der Serie Speciale

2003: Challenge Stradale

Der Challenge Stradale war der erste in der vom Motorsport inspirierten V8-Serie und schloss die Lücke zwischen dem 360 Modena und den Rennmodellen der Ferrari Challenge- und FIA GT-Serien. Er verkörperte auch etwas von der rauen Attraktivität eines anderen V8-Modells mit Mittelmotor – des F40, der etwa 16 Jahre zuvor auf den Markt gekommen war.

Sein 3,6-Liter-V8-Motor gesellte sich zu den schnelleren Schaltvorgängen des Schaltwippen-Getriebes im Formel-1-Stil und einer Leistungssteigerung auf 425 PS. Nach den Maßstäben heutiger turboaufgeladenen Motoren war dies im Vergleich zum 360 Modena eine relativ geringe Leistungssteigerung von 25 PS, doch die kombinierten Effekte eines um 15 mm abgesenkten Chassis auf Titanfedern, Carbon-Keramik-Brembo-Bremsen und eines um 50 Prozent erhöhten Abtriebs – und das alles ohne den Einsatz extravaganter Flügel – machten dies allemal wett.

Am markantesten war vielleicht die Senkung des Gesamtgewichts um 110 kg – ein außergewöhnlicher Wert für ein Straßenauto, der zeigt, wie kompromisslos fokussiert der Challenge Stradale wirklich war. Alles, was nicht notwendig war, wurde entfernt und den Kunden, die sich nach dem umfassenden Erlebnis eines straßenzugelassenen Rennwagens sehnten, wurden sogar Lexan-Fenster im Rennsportstil angeboten.



