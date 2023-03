Schneeengel

Der luxuriöse Gebirgsort St. Moritz ist normalerweise die Heimat von Skifahrern, Snowboardern, Après-Ski und gehobener Küche. Doch Ende Februar trat der Ort als Gastgeber eines Festivals der Geschwindigkeit auf, und auch klassische Ferraris reisten an, um am International Concours of Elegance teilzunehmen.

„The Ice“ ist ein Fest des Hochgeschwindigkeitsmotorsports mit den schneebedeckten Bergen als Kulisse. Neben einer Ausstellung historischer Cavallini Rampanti fand auch ein unvergesslicher Ferrari Corso Pilota Classiche statt, bei dem einige glückliche Fahrer die einzigartigen Freuden eines klassischen Ferrari auf dem berühmten zugefrorenen See erleben konnten.