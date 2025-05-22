DER SHOWROOM VON MORGEN

Offiziell eingeweiht wurde der neu gestaltete Raum am 20. Mai. Enrico Galliera, Chief Marketing & Commercial Officer bei Ferrari, nahm gemeinsam mit Giovanni Malagò an der Eröffnungszeremonie teil.

Das Konzept basiert auf drei Grundpfeilern: Einzigartigkeit des Erlebnisses, Zugehörigkeitsgefühl und Interaktion zwischen physischen und digitalen Elementen. Vor allem aber entsteht durch die neue Raumaufteilung ein Gemeinschaftsraum, der den Kunden in den Mittelpunkt rückt.

Die Gäste von Sa.Mo.Car werden zunächst durch einen Eingangsbogen begrüßt, der an die traditionellen Säulenhallen der italienischen Architektur erinnert, bevor sie einen zeitlosen, modernen Raum betreten, um ein weiteres Element der italienischen Kultur zu entdecken – die „Piazza“. Dies ist der zentrale Treffpunkt des Showrooms, ein Ort, der an die belebten Plätze italienischer Städte angelehnt ist: Hier können sich die Kunden entspannen, Kaffee trinken und die Marke besser kennenlernen.



