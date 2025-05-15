Fahrzeuge
Rosso Racing: ein siegreiches Finish
Der Name sagt eigentlich schon alles: „Rosso Racing 2025“. Schon das Aussprechen dieser Worte bringt das Blut in Wallung und beschleunigt den Puls. Es handelt sich um die neue exklusive Farbe (hier zu sehen auf einem 12Cilindri Spider), die das Unternehmen aus Maranello für seine gesamte Modellpalette zur Verfügung stellt. Das Angebot richtet sich an alle Kunden, die mit ihren Ferraris den Geist und die Tradition der Formel 1 und der Langstreckenrennen zum Ausdruck bringen möchten.
Den neuen Farbton gibt es in zwei Varianten: Opaco (matt) und Lucido (glänzend). Die erste Variante ist das Finish des neuen Formel-1-Rennwagens SF-25 – in diesem Jahr angeführt von Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Der Farbton trägt die ganze Leidenschaft in sich, die Ferraristi auf der ganzen Welt mit dem Cavallino Rampante verbinden. Das Lucido-Finish hingegen ist dasselbe, das den Ferrari 499P in der Saison 2025 schmückt: Bei Saisondebüt beim 1812-km-Rennen von Katar hat das Ferrari-Team mit diesem Wagen bereits mit einem fantastischen 1-2-3-Sieg für Aufsehen gesorgt. Die Farbe ist – in beiden Ausführungen – für Kunden über die Abteilung Special Equipment in Maranello verfügbar.
Auch in der Vergangenheit gab es für Ferrari-Serienfahrzeuge bereits spezielle Farbtöne, die auf die Scuderia verwiesen – man denke nur an das sehr erfolgreiche „Rosso F1 – 75“ von 2022. Doch dieses Jahr bietet Maranello zum ersten Mal eine Farbe an, die mit dem Zusatz „Racing“ im Namen eindeutig auf den Rennsport verweist. Und die Inspiration ist eindeutig: Das intensive Rot des SF-25 stellt eine perfekte Mischung aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dar; es ist ein Bekenntnis zu Stil, Kraft und Tradition. Die dunklere, matte Nuance der Autolackierung „Rosso Racing 2025“ erinnert an eine jahrzehntelange Rennsporttradition und die intensiven Farbtöne aus der Anfangszeit der Scuderia. Ein auffälliger schräger Streifen in Weiß sticht als markantes Merkmal hervor und symbolisiert Dynamik und eine zukunftsorientierte Vision. Das glänzende Finish des 499P ist eine Hommage an die extreme Leistungsfähigkeit des Autos und sorgt für hohe Sichtbarkeit, insbesondere bei Nachtrennen.
Dank der neuen Speziallackierung „Rosso Racing 2025“ in matt oder glänzend können die Besitzer ihre Leidenschaft für Ferrari nicht nur leben und zur Schau stellen; sie werden zu Botschaftern der Scuderia und des Ferrari-Teams der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft und zeigen überall ihre Begeisterung für die Rennsportabenteuer des Cavallino Rampante. Doch es geht nicht nur um die Farbe: Kunden haben zudem die Möglichkeit, ihr Auto mit einer speziellen Lackierung – wie auf diesen Seiten gezeigt – aufzuwerten, die der Lackierung des SF-25 nachempfunden ist. Sogar die Nummer, die auf der Motorhaube des Autos und auf den Säulen hinter jeder Tür angebracht werden soll, kann gewählt werden. Das könnte zum Beispiel die Nummer „25“ sein – ein klarer Verweis auf den SF-25 – oder eine beliebige von der Kundin oder vom Kunden gewünschte Nummer, zum Beispiel die eigene Rennnummer, falls sie oder er an einem der Corse Clienti-Programme von Ferrari teilnimmt.
Für die leidenschaftlichsten Ferraristi gibt es eine zusätzliche Option, welche die Seele der „Rosso Racing 2025“-Lackierung in die Fahrerkabine ihrer Ferraris trägt. Die Besitzer können eine zweifarbige Innenausstattung mit einer klaren Trennung zwischen Fahrer- und Beifahrerseite anfordern, was dem Fahrer das Gefühl vermittelt, am Steuer eines Formel-1-Einsitzers zu sitzen. Die Fahrerseite ist in „Rosso Giudecca“ gehalten, verwendet für Fahrersitz, Fußmatte und Türverkleidung, die Beifahrerseite in Schwarz. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein spezieller SF-25-Schweller und eine Widmungsplakette zwischen den beiden Sitzen.
Kunden, die sich für die Lackierung und die spezielle Innenausstattung entscheiden – die über den Car Configurator verfügbar sind – sind zweifellos auf Leistung bedacht: Fahrer, die das Rennsporterbe der Scuderia in ihren Adern spüren und am Steuer ein bisschen das „Pilota“-Gefühl genießen möchten. Insgesamt sollen der Racing-Spirit von Ferrari sowie die Leistungskraft des Cavallino Rampante voll und ganz zum Ausdruck kommen. Mit anderen Worten: Es geht darum, den „Manettino der Gefühle“ in Rennposition zu bringen und den Nervenkitzel und den Fahrspaß maximal auszukosten.