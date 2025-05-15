Rosso Racing: ein siegreiches Finish

Der Name sagt eigentlich schon alles: „Rosso Racing 2025“. Schon das Aussprechen dieser Worte bringt das Blut in Wallung und beschleunigt den Puls. Es handelt sich um die neue exklusive Farbe (hier zu sehen auf einem 12Cilindri Spider), die das Unternehmen aus Maranello für seine gesamte Modellpalette zur Verfügung stellt. Das Angebot richtet sich an alle Kunden, die mit ihren Ferraris den Geist und die Tradition der Formel 1 und der Langstreckenrennen zum Ausdruck bringen möchten.

Den neuen Farbton gibt es in zwei Varianten: Opaco (matt) und Lucido (glänzend). Die erste Variante ist das Finish des neuen Formel-1-Rennwagens SF-25 – in diesem Jahr angeführt von Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Der Farbton trägt die ganze Leidenschaft in sich, die Ferraristi auf der ganzen Welt mit dem Cavallino Rampante verbinden. Das Lucido-Finish hingegen ist dasselbe, das den Ferrari 499P in der Saison 2025 schmückt: Bei Saisondebüt beim 1812-km-Rennen von Katar hat das Ferrari-Team mit diesem Wagen bereits mit einem fantastischen 1-2-3-Sieg für Aufsehen gesorgt. Die Farbe ist – in beiden Ausführungen – für Kunden über die Abteilung Special Equipment in Maranello verfügbar.



