In Erinnerung an Gianni Agnelli

Ohne Avvocato Agnelli wäre Ferrari heute vielleicht kein Stolz Italiens mehr. Die Marke wäre in amerikanischer, französischer, wenn nicht sogar chinesischer Hand, wie es vielen Autoherstellern in Good Old Europe passiert ist. Gianni Agnelli, dessen Todestag sich am 24. Januar zum zwanzigsten Mal jährt, war Kunde, Gesellschafter und später auch Eigentümer von Ferrari, vor allem aber war er schon immer ein großer Fan der Scuderia und ein neugieriger Sammler ihrer Autos.

Ohne die Vereinbarung vom 18. Juni 1969, die drei Tage später bekannt gegeben wurde, hätte Ferrari kaum seinen Traum verwirklichen können und erst an die New Yorker und später auch an die Mailänder Börse gehen können.

An jenem Tag beschloss Fiat, Ferrari zu helfen und mit 50 % als Teilhaber in die Firma einzusteigen, mit der Garantie, am Todestag des Commendatore 90 % der Anteile zu erhalten.