Ferraris Vision für den Daytona SP3 war es, eine möglichst direkte Verbindung zwischen Fahrer und Auto herzustellen. Pur, menschlich, instinktiv. Dieser ganz besondere Wagen steht für eine Rückkehr zum Analogen.





Das Erlebnis beginnt in dem Moment, in dem man das Auto sieht. Wie immer bei Ferrari ist das Styling ein wesentlicher Bestandteil der Performance. Zum Einsteigen einfach die Schmetterlingstür mit dem versteckten Griff öffnen und sich den Weg an der Windschutzscheibe im Le-Mans-Stil vorbei bahnen. Bei einer Höhe von nur 1,142 Millimetern hat man das Gefühl, fast auf dem Boden zu sitzen.





Der eng anliegende Schalensitz ist fest mit dem Carbonfaser-Chassis verschraubt, sodass man sich in einem Rennwagen wähnt – ein Gefühl, das zusätzlich verstärkt wird, wenn man die Pedalbox per Kipphebel im Sitz an den eigenen Körperbau anpasst.