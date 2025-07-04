Fahrzeuge
Farben mit Geschichte
Blau war in Maranello schon immer eine besondere Farbe, die eine große Bandbreite an Stimmungen ausdrücken kann, von subtil und geheimnisvoll bis hin zu hell und lebendig. Blau hat einen einzigartigen Stellenwert in der Rennsportgeschichte von Ferrari. Dies wurde auch beim Großen Preis von Miami im Mai 2024 gefeiert, wo die Ferrari F1-Autos Lackierungen trugen, die zwei Farben aus Ferraris Vergangenheit wieder aufleben ließen: Azzurro La Plata und Azzurro Dino.
Die Farbe Azzurro Dino wurde in der Vergangenheit von legendären Ferrari-Fahrern wie Clay Regazzoni für ihre Rennoveralls übernommen und war vor fünf Jahrzehnten eine der charakteristischen Farben für den Dino 246. Das kräftige Blau verleiht dem einzigartigen Ferrari 296 GTS – der für die Veranstaltungen rund um den Großen Preis von Miami 2024 konzipiert wurde – eine besondere Wirkung und wurde auch für den Launch des Ferrari 12Cilindri und des 12Cilindri Spider verwendet.
Was den spektakulären Hellblauton Azzurro La Plata betrifft, so reichen seine historischen Wurzeln bis zu den argentinischen Rennteams der 1950er Jahre zurück (La Plata ist eine bedeutende Stadt in Argentinien). Die Nuance ähnelt der Lieblingsfarbe des zweifachen F1-Weltmeisters Alberto Ascari, der von der glücksbringenden Wirkung dieses Farbtons überzeugt war. Niki Lauda trug in seinem ersten Jahr bei Ferrari ebenfalls einen Rennanzug in dieser Farbe – die zudem in den Overalls der Mechaniker im Werk von Maranello zum Einsatz kam.
Erwähnenswert ist auch Blu Swaters, ein tief glänzendes Metallic-Blau, benannt nach dem Belgier Jacques Swaters, der den ersten Ferrari-Händlerbetrieb der Welt sowie den Rennstall Ecurie Francorchamps gründete. Oder Blu Pozzi, ein warmes Dunkelblau, benannt nach dem französischen Ferrari-Importeur und Rennfahrer Charles Pozzi.
Grün hat bei Ferrari ebenfalls eine große historische Bedeutung. Da wäre zum Beispiel Verde Zeltweg, einem der dunkelsten Metallic-Grüntöne der Palette: Sein Name ist eine Hommage an die österreichische Rennstrecke Zeltweg und feiert die Motorsportgeschichte von Maranello.
Ein weiteres „Rennsport-Grün“ ist Green Jewel, ein kräftiger, lebendiger Farbton, der auf den Ferrari 365 P2 verweist. Die Nuance war die Lieblingsfarbe des britischen Rennfahrers David Piper, der 1965 und 1966 das 9-Stunden-Rennen von Kyalami in einem 365 P2 gewann, der in diesem dramatischen Farbton lackiert war.
So wie Grün ein Drittel der italienischen Trikolore ausmacht, ist Weiß seine natürliche Ergänzung. Bianco Italia ist mit seinem vierschichtigen Metallic-Finish von außergewöhnlicher Tiefe und Brillanz eine besondere Hommage an die Tradition und Eleganz des italienischen Designs. Ein weiteres Weiß von nationaler Bedeutung ist Bianco Cervino, benannt nach dem bekannten Berggipfel an der Grenze zur Schweiz. Das einfarbige Finish erinnert an schneebedeckte Berge und hebt die dramatischen Linien des einzigartigen 296 GTB, der diese Farbe trägt, besonders hervor.
Bianco Mille Miglia ist ein weiteres Weiß, das eigens vom Personalisierungsprogramm entwickelt wurde. Der Farbton leitet sich vom 340 MM Vignale von 1953 ab, der mit einer blau-weißen (den Rennfarben der USA) Lackierung antrat. Der Metallic-Effekt ist ausgesprochen modern und wird durch ein dreischichtiges Finish veredelt.
Edle Grau- und Schwarztöne erfreuen sich in letzter Zeit zunehmender Beliebtheit und passen perfekt zur technischen Präzision und sportlichen Eleganz des modernen Ferrari-Designs. Ein Paradebeispiel ist Grigio Competizione, ein dunkles Metallic-Grau, das sich je nach Lichteinfall leicht verändert. Die Nuance war die perfekte Wahl für den Launch des Ferrari 812 Competizione und sieht auf dem SF90 Spider umwerfend aus.
Nero Galaxy wiederum ist ein vierschichtiges Schwarz, das auf das Himmelsgewölbe verweist. Die in die Farbe integrierten Metallpartikel erzeugen einen dramatischen dreidimensionalen Effekt und schaffen einen auffälligen Kontrast zwischen Dunkelheit und Licht. Wie alle beschriebenen Farbtöne hebt Nero Galaxy die Linien und Details der aktuellen Modellpalette von Ferrari hervor, vom 296 GTB bis zum Purosangue.