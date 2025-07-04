Farben mit Geschichte

Farbe ist bei Ferrari nicht nur ein wesentliches und dynamisches Designelement – sondern auch in der Lage, die Persönlichkeit eines jeden einzelnen Kunden zum Ausdruck zu bringen. Deshalb bietet das Ferrari- Personalisierungsprogramm eine nahezu unbegrenzte Auswahl an Farben, die in enger Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt werden.





Die Entwicklung neuer Farben ist stets eine spannende Herausforderung – doch für Ferrari bedeutet Originalität niemals Schöpfung ohne Bezug. Jede Farbe hat ihren Grund und ist tief in der Tradition der Marke verwurzelt. Ferrari war schon immer stolz darauf, aus einem großen Schatz an Tradition, Kultur und Persönlichkeit schöpfen zu können. Das macht die wirkliche Besonderheit des Cavallino Rampante aus. Jede Farbe hat ihre eigene Geschichte zu erzählen.





Natürlich ist die Vielfalt der Farbtöne, die Ferrari im Laufe seiner 78-jährigen Geschichte geschaffen hat, immens. Und wir sprechen hier nicht nur von verschiedenen Rottönen – traditionell die Standardwahl für neue Autos aus Maranello; es gibt faszinierende Geschichten zu allen Farbbereichen. In diesem Artikel sehen wir uns vier entscheidende Farbpaletten an: Blau, Grün, Weiß und Grau/Schwarz.



