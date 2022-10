Obwohl er nicht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen zugelassen ist, bietet die moderne Manettino-Funktion des J vier Modi: Novice, Comfort, Sport und Race. Seine drei frontseitig montierten Batterien produzieren 12 kW, was eine Höchstgeschwindigkeit von rund sechzig Kilometern pro Stunde ermöglicht. Um authentisches Handling und Sicherheit auch für weniger erfahrene Teenager-Fahrer zu gewährleisten, besitzt diese wunderbare Nachbildung dieselbe Lenk- und Federungsgeometrie wie ihr großer Bruder.

Dieser Replik-Wagen kann sogar individuell angepasst werden. Das Centro Stile in Maranello hat in den Classiche-Archive gestöbert und bietet rund vierzehn historische Lackierungen und Dutzende von Karosseriefarben an. Sammler können im Online-Konfigurator mit Farbkombinationen experimentieren, um ihren Traum-Ferrari Testa Rossa J zu entwerfen.