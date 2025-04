Während die Automobilwelt nach neuen Wegen sucht, um mehr Leistung effizienter bereitzustellen, ist die Aufladung nachweislich eine der besten Möglichkeiten, dies zu erreichen.

Ferraris Erfolgsgeschichte im Bereich der Turboaufladung ist lang und faszinierend. Die Geschichte beginnt, wie so oft, in der Formel 1. Als 1977 die Turboaufladung auf den Markt kam, war dies mit Problemen verbunden, umstritten und sorgte in der Boxengasse sogar für eine gewisse Belustigung. Doch es dauerte nicht lange, bis die Turboautos die ersten Siege einfuhren, was Enzo Ferrari dazu veranlasste, Nicola Materazzi, Italiens ‚Mr. Turbo‘, nach seiner Zeit bei Lancia und Osella, mit der Entwicklung der nächsten Generation von F1-Autos der Scuderia Ferrari zu betrauen. Er verbesserte den bisweilen widerspenstigen Ferrari 126 C von 1981, doch seinen großen Durchbruch erlebte das Team mit den Konstrukteurstiteln von 1982 und 1983.

Zu diesem Zeitpunkt war die Turboaufladung auch außerhalb des Motorsports zunehmend in Mode gekommen. Ferrari war hier keine Ausnahme. Das erste Straßenauto der Marke mit Turbolader war allerdings ein Sonderfall. Der 208 GTB Turbo kam 1982 auf den Markt und war eine Reaktion auf die Sondersteuer, welche die italienischen Behörden auf Motoren über 2,0 Liter Hubraum erhoben. Dank seines Turbos holte der 208 GTB aus seinem 1.991-cm3-Motor 220 PS. Es wurden nur wenige Exemplare hergestellt, sodass er heute einen gewissen Seltenheitsstatus genießt.