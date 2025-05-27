Mythbusters: Der Manettino

Ein Rad bleibt letztlich ein Rad: Ob es sich nun um die vier Räder eines Autos handelt oder um das Lenkrad, um es zu steuern. Doch Ferraris Streben nach Innovation hat zu bedeutenden Änderungen an der Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) in seinen Fahrzeugen geführt, nicht zuletzt was die Funktionalität des Lenkrads betrifft.

Wie bei allen anderen modernen Ferraris, spielte auch hier die Formel 1 eine entscheidende Rolle. Einst hatte das Lenkrad nur eine Aufgabe zu erfüllen, auch wenn sich sein Durchmesser und das für es verwendete Material im Laufe der Jahre verändert haben. Sehen Sie sich nur die Bilder von José Froilán González an, wie er mit dem Lenkrad seines Ferrari 375 kämpft – dem Rennwagen, mit dem er 1951 den ersten Formel-1-Sieg der Scuderia errang – oder auch von Gilles Villeneuve, Jahre später in einem 126C 30, und es wird deutlich, welche Fortschritte erzielt wurden. Das Lenkrad eines modernen Formel-1-Wagens ist ein fortschrittlicher Computer, der die Kontrolle über unzählige Motorkennfelder, Bremsbalance-Einstellungen, Rundenzeitdeltas und vieles mehr bietet.



