Mythbusters: Hybridfahrzeuge

Dies alles floss natürlich in den LaFerrari ein, der drei Jahre später auf der gleichen Messe debütierte. Obwohl der 6,2-Liter-V12-Saugmotor die Hauptrolle spielte, war der 163-PS-Elektromotor des neuen Wagens ein technisches Wunderwerk, das in puncto Effizienz und Drehmomentdichte fast an das Niveau in der Formel 1 heranreichte. Er war über einen Zahnradsatz an der Rückseite des Getriebes befestigt, oben auf dem Getriebegehäuse waren zwei elektrische Wechselrichter angebracht. Ein zweiter elektrischer Hilfsmotor ersetzte eine herkömmliche Lichtmaschine, was Gewicht und Masse sparte.

Das Hochspannungs-Batteriepack bestand aus 120 Zellen, die in acht Module aufgeteilt waren, und wurde von der F1-Rennabteilung zusammengebaut. Das Pack war in einem Kevlargehäuse gesichert und durch eine Glasscheibe von der Kabine isoliert. Diese Wechselrichter und zwei Gleichspannungswandler steuerten die Leistungsabgabe; das Ergebnis war eine nahtlose Integration von Verbrennungsmotor und E-Motor.

Mit 963 PS übertrifft der LaFerrari alle üblichen Leistungsparameter, und dank des Einflusses des Hybridsystems kann er doppelt so schnell von 70 auf 120 km/h beschleunigen wie der Enzo (3,4 Sekunden gegenüber 7,2 Sekunden).

Das Ansprechverhalten war ebenso beeindruckend. Beim Beschleunigen von 2500 U/min im vierten Gang dauerte es nur 0,1 Sekunden, bis 90 Prozent der vollen Leistung zur Verfügung standen. Das nennt man wohl Reaktionsfähigkeit.



