Mythbusters: Der erste Ferrari V12

So viele Zylinder in einem Motor mit nur 1,5 Liter Hubraum machte Ferrari progressiv – in manchen Augen vielleicht sogar exzentrisch. „Ich habe dem Vier-, Sechs- und Achtzylinder eine Chance gegeben“, bemerkte Enzo Ferrari später. „Ich sah mich einer Menge Kritik ausgesetzt; man prophezeite mir meinen eigenen Untergang, das Experiment war angeblich zu gewagt und anmaßend. Aber unser 12 Zylinder stellte sich als Krönung meiner Ambitionen heraus.“

Colombo entschied, diesen neuen Motor ‚überquadratisch‘ zu gestalten; mit anderen Worten, die Zylinderbohrung war größer als der Hub. Dies ermöglichte höhere Drehzahlen durch eine Reduzierung der Kolbengeschwindigkeit, was die Kurbel entlastete. Er verwendete bei seiner Konstruktion eine einzige obenliegende Nockenwelle, die die Ventile an jeder Zylinderreihe betätigte. Seine ersten Gedanken hatte er 1945 während des Ferragosto, Italiens traditionellem Sommerurlaub, im Garten seiner Schwester, auf Papier skizziert.

Ein Fünfgang-Getriebe wurde auch von Colombos altem Freund Angelo Nasi entwickelt, Ferraris noch geheime Mission wurde nun auch durch die Beteiligung des großen Aurelio Lampredi unterstützt, der an der Seite von Giuseppe Busso arbeitete. Beide Männer hatten große Erfahrung mit Flugmotoren, und die sogenannten ‚dünnwandigen‘ Lager, die sie am Motor verwendeten, hatten sich in Flugzeugen bewährt