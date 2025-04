In der Officina werden Volumen und Proportionen kontinuierlich geformt und umgestaltet, um schließlich in besser definierte, verlängerte und schlanke Silhouetten mit betonter Taille und verstärkten Kurven an Schultern und Ärmeln überzugehen. Hier werden unverwechselbare Stoffe, Verfahren, Veredelungen und Verzierungen zum Leben erweckt: Nadelstreifenmuster werden als melierte Versionen und 3D-Gewebe neu interpretiert; Velours-Jersey wird als drapierter Samtstoff ausgelegt, der sich an den Körper anschmiegt; Nylon-Gabardine in Stückfärbung wird übermalt und erhält ein schillerndes Finish, das die technische Haptik verbessert; Shearling wird mit großer handwerklicher Kunstfertigkeit bearbeitet, um einen metallischen, plüschigen und strahlenden Effekt zu erzeugen; Seidensamt wird mit Fil-Coupé-Jacquard-Mustern veredelt und Dévoré-Prints erhalten eine subtile, durchscheinende Wirkung.

In dieser Symphonie der Kontraste treten die Accessoires auf den Plan: Charakteristische Modelle wie die Ferrari GT Bag, Nello – The Ferrari Tool Case und die Maranello Clutch untermalen die Looks und bestechen dabei allesamt durch ihre Materialität und chromatische Tiefe. Auch Handschuhe, Brillen, skulpturaler Schmuck und Schuhe mit fließend fallenden Fransen gesellen sich dazu, dienen sie doch als Metapher für die zeitlose und doch gewagte Eleganz der Ferrari-Garderobe.