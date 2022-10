Schönheit ist gleichbedeutend mit Mode und Ferrari. So lag es nahe, dass eines der auffälligsten Exemplare der italienischen Marke, der Ferrari Roma, zwei der berühmtesten Namen der Branche durch eine wahrlich ikonische Landschaft in den USA kutschieren sollte.

Sean O'Pry ist ein US-amerikanisches Topmodel, das die Modewelt seit etwa fünfzehn Jahren begeistert und für Namen wie Armani, Versace und Calvin Klein modelt, während er gleichzeitig auch in Musikvideos mit Stars wie Taylor Swift und Madonna auftaucht. Seine zukünftige Frau, Fernanda Liz, ist gebürtige Brasilianerin, bei Next Models in New York unter Vertrag und Coverstar von Magazinen wie der Vogue.