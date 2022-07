Es ist Ende der 1950er Jahre. Ein fünfzehnjähriger New Yorker Junge, der verrückt nach Autozeitschriften ist, bettelt seinen Vater an, die Manhattan-Autoshow mit ihm zu besuchen, damit er einen Ferrari 250 PF Cabriolet aus unmittelbarer Nähe sehen kann. „Der Typ hinter der Absperrung sagt, er will 13.000 Dollar“, sagt der Geschichtenerzähler mit einem kompromisslosen New Yorker Akzent. „Mein Vater sagt zu ihm: ‚Soll das ein Witz sein‘? Mein Cadillac hat sechs gekostet und hat Platz für vier Personen. In diesem Ding können nur zwei sitzen, also sollte es die Hälfte kosten.‘ Ich stehe dort mit Tränen in den Augen, weil ich weiß, dass ich nie so ein Auto bekommen werde. Mein Vater war ein lustiger Kerl.“