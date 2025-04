LE-MANS-SIEGER GEBEN IM F80 GAS

Aber heute teilen sich die beiden Fahrer ein- und dasselbe Auto. Pier Guidi übernimmt die erste Schicht auf dem Fahrersitz, während Nielsen über den Karbonfaser-Schweller des F80 klettert und sich neben ihm anschnallt. Die Teststrecke in Fiorano ist vom Regen glatt, als sich die beiden auf den Weg machen, um den 1200 PS starken E-4WD-Supersportwagen zu erkunden – eine Zahl, die den F80 nicht nur zum stärksten Ferrari-Straßenfahrzeug der Geschichte macht, sondern auch um 520 PS stärker als den durch Regeln eingeschränkten 499P.

Pier Guidi findet schnell einen Rhythmus. Geraden spult er dank der großartigen Traktion und der riesigen Leistungsreserven im Nu herunter, während die aktive Federung und die aktive Aerodynamik den F80 auch bei den schwierigsten Richtungswechseln in Fiorano in Balance halten. Die Bremsen bringen den Wagen bei Bedarf in wenigen Augenblicken mühelos zum Stillstand.

Dennoch hat Pier Guidi am Lenkrad des F80 alle Hände voll zu tun, um das Rutschen zu korrigieren, als er ans Limit geht. ‚Mamma Mia!‘ schnappt Nielsen vom Beifahrersitz aus nach Luft.