La Prova: Eine Reise durch die Zeit

Die Geschichte und Entwicklung von Ferrari werden in einem wunderschönen neuen Film dargestellt, der vom Blackbird-Kreativteam gedreht wurde und 75 Jahre der Marke mit drei sehr unterschiedlichen Autos aus drei verschiedenen Epochen vereint – gedreht auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise.





Frank Liew ist ein in Hongkong lebender Autor und Regisseur, der sich auch mit dem Import von Ferraris in das Land für Blackbird Concessionaires befasst. Seine Leidenschaft für alles, was aus Maranello stammt, zeigt sich in dem Kurzfilm mit dem Titel ‚La Prova‘ oder ‚Proof‘.





Der vielleicht überraschendste Aspekt des zehnminütigen Films, der in den heißen Sommermonaten 2022 gedreht wurde, ist, dass bei den Dreharbeiten überhaupt keine professionelle Kameraausrüstung zum Einsatz kam.