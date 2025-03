40 Jahre ist es jetzt her, dass Stefan Johansson in einem Ferrari Formel-1-Einsitzer debütierte. Vier Jahrzehnte später erinnert sich der 68-jährige Schwede lebhaft daran, wie er 1985 in Imola beinahe das zweite Mal gewonnen hätte – bevor sein 156-85 aufgrund eines Problems kurz vor dem Ziel ohne Sprit ausrollte – und wie er in der darauffolgenden Saison im Ferrari F1-86 seinen Teamkollegen Michele Alboreto schlug.

Johanssons Fahrt an die Spitze war jedoch keinesfalls einfach. 1980 bestritt er zwei schwierige Rennen für das Shadow-Team und bestritt seinen Lebensunterhalt mit Rennen in Formel-2- und Gruppe-C-Sportwagen, bevor er 1983 mit Spirit-Honda in die Formel 1 zurückkehrte. Selbst dann lief alles noch zögerlich – das darauffolgende Jahr verbrachte er damit, für die verletzten Martin Brundle und Johnny Cecotto bei Tyrrell bzw. Toleman einzuspringen.

Dann rief Ferrari-Teamchef Marco Piccinini an. Die Scuderia hatte die Zusammenarbeit mit René Arnoux nach dem ersten Saisonrennen 1985 beendet und Johansson wurde eingeladen, Enzo Ferrari im alten Werk in Modena zu treffen.

‚Ich kann mich noch gut an meinen Weg durch diese Korridore erinnern. Durch die Fotos von Fangio und Nuvolari an der Wand bekam ich richtig Gänsehaut‘, grinst er. Dann fragte Enzo, ob er Hunger hätte. ‚Ich dachte mir schon, dass er mich nicht fragt, ob ich etwas essen möchte, also sagte ich: „Ich war noch nie hungriger in meinem Leben!“‘ lacht der Schwede.