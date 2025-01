Nach der Übergabe seines neuen Autos nutzte Piero Ferrari die Gelegenheit für eine Testfahrt auf der Heimstrecke. „Fiorano war die perfekte Feuerprobe. Das Auto so frei und unter so sicheren Bedingungen auszuprobieren war fantastisch. Jetzt steht es wieder in der Garage, doch ich denke, dass es in Zukunft für wichtige Anlässe zum Einsatz kommen wird.“