Ein Blick ins Innere der Maschine

Das heißt aber nicht, dass das Vorgängersystem nicht mehr gebraucht wird. Es ist sogar höchst gefragt, wie Filippo Petrucci, Leiter von F1 Clienti, des XX-Programms und des Corso Pilota-Workshops erklärt. „Dieser Simulator wurde bis 2022 von allen Fahrern verwendet. Da die Scuderia nun auf die Simulation der neuesten Generation umstellt, wird dieser hier sowohl den Ferrari-Kundenrennsportteams als auch dem LMH-Programm zugute kommen. Wir hielten es auch für eine gute Idee, unseren Corse Clienti-Kunden, insbesondere denjenigen, die Wagen mit den alten V8-, V10- und V12-Motoren besitzen und mit ihnen vertraut sind, die Möglichkeit zu bieten, den modernen V6-Hybrid-Turbo zu testen.“

Die Vorteile für das Rennteam sind gut dokumentiert.

„Man kann mit minimalem Aufwand große Änderungen an einem Auto vornehmen“, fährt Petrucci fort. „Man kann die Konfiguration eines Autos ändern, einschließlich der Länge des Radstandes. Das ist etwas, das in der realen Welt fast unmöglich zu bewerkstelligen wäre. Der Simulator dient dem Setup, insbesondere wenn sich das Team auf das Rennen auf einer neuen Strecke vorbereitet. Die Testfahrer von Ferrari können auch in Echtzeit mit dem Rennteam an Setup-Änderungen arbeiten, egal wo auf der Welt sie sich gerade befinden.“