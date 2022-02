Für die Roboter der Mechanischen Abteilung ist das Leben zwangsläufig anspruchsvoll. Eine Maschine kann 108 verschiedene Werkzeuge in Bezug auf Durchmesser, Toleranzen und Geometrie aufnehmen. Für ein einziges Kurbelgehäuse werden bis zu 80 Werkzeuge verwendet, und die Ferrari-Roboter können ihre eigenen Werkzeuge je nach den jeweiligen Anforderungen auswechseln oder sogar komplett austauschen (manche Werkzeuge halten ein Jahr, andere ‚überleben‘ nur zehn Durchgänge).





Nachhaltigkeit steht bei Ferrari an erster Stelle, und hier in der Mechanischen Abteilung wurden große Fortschritte bei der Wasserrückgewinnung erzielt. Bei diesem Verfahren muss eine große Menge an Schmiermitteln eingesetzt werden, damit die Bauteile keine gefährlichen Temperaturen erreichen. Um der Verschwendung entgegenzuwirken, hat Ferrari im Vorjahr damit begonnen, die bei der Bearbeitung anfallenden Abfälle zu sammeln und zu komprimieren, wodurch bis zu 200 Liter wiederaufbereitetes Wasser pro Tag verwendet werden können.





Aber einer der faszinierendsten Bereiche der 15.000 m² großen Abteilung ist vielleicht auch einer der kleinsten: nur 1000 m² für die Herstellung von Prototypen. Die neueste 3D-Drucktechnologie arbeitet hier mit einem optischen System mit vier Lasern, das Metallpulverschichten schmilzt, um endkonturnahe Teile, von Zylinderköpfen bis hin zu Vorder- und Hinterradaufhängungen herzustellen. Am außergewöhnlichsten ist ihre Fähigkeit, einzigartige Teile für die Classiche-Abteilung nachzubauen, wobei oft nur mit alten, detaillierten Zeichnungen gearbeitet wird, um ein einzelnes Teil für ein Restaurierungsprojekt zu produzieren – vielleicht das perfekte Beispiel für die einzigartige Stellung der Mechanischen Abteilung im Laufe der 75-jährigen Innovationen bei Ferrari.