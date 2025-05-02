Fahrzeuge
12CILINDRI ERHÄLT GOLD
„Wieder einmal ist es Ferrari auf magische Weise gelungen, eine Formsprache zu erschaffen, die sowohl aufregend als auch gelassen wirkt.“ So der Kommentar der Jury der iF Design Awards, als der Ferrari 12Cilindri und der 12Cilindri Spider kürzlich in Berlin mit dem begehrten iF Design Award Gold ausgezeichnet wurden – der sechsten Auszeichnung dieser Art für Ferrari in den letzten neun Jahren.
Der 1953 von der iF International Forum Design GmbH ins Leben gerufene Preis zählt zu den renommiertesten Designpreisen überhaupt. Der Radio- und Plattenspieler Braun SK 4 war einer der ersten Gewinner, ein Pionier des minimalistischen Designs, dessen Einfluss auf Technologieprodukte bis heute nachwirkt.
In diesem Jahr hat die fachkundige, unabhängige Jury aus 131 Mitgliedern über 10.500 Einsendungen in den unterschiedlichsten Kategorien, von Flugzeugen bis hin zur Architektur bewertet. Sie alle wurden nach fünf Kriterien beurteilt. Form und Differenzierung erhielten die größte Gewichtung, die restlichen Punkte entfielen auf Idee, Nachhaltigkeit und Funktion.
Bei der Zeremonie am 28. April in Berlin wurden insgesamt 75 Gold Awards verliehen, die ausschließlich für außergewöhnliche Innovationskraft und herausragende Leistungen von Designs reserviert sind, welche nach Ansicht der Jury zukunftsweisende Trends aufzeigen. Der Ferrari 12Cilindri und der 12Cilindri Spider waren die einzigen Autos auf der Liste.
Zu den neuesten Modellen des Cavallino Rampante mit V12-Front-Mittelmotor äußerte sich die Jury wie folgt: „Ferrari verkörpert seit jeher den Inbegriff des Automobils, der 12Cilindri bildet da keine Ausnahme. Das Design erinnert an die Ferrari-Modelle der 1950er und 1960er Jahre und ist gleichzeitig unbestreitbar modern, von der hochmodernen Aerodynamik bis hin zum genialen Einsatz von grafischen Elementen, die die 3D-Oberflächen umhüllen.“
Bei derselben Zeremonie wurde auch das neue Supercar Ferrari F80 mit einem iF Design Award ausgezeichnet – ein Beweis für die kreative Vision von Ferrari-Chefdesigner Flavio Manzoni und seinem Team im Ferrari Design Centre, die sowohl den F80 als auch den 12Cilindri entworfen haben.
Mit diesen Auszeichnungen steigt die Gesamtzahl der von Ferrari gewonnenen iF Design Awards – darunter sechs Mal Gold – auf beeindruckende 28. Damit reiht sich das Cavallino Rampante auch in eine Reihe mit bahnbrechenden Technologiedesigns, radikalen Transportlösungen und sogar einer der stilvollsten Fahrradklingeln ein, die die Welt je gesehen hat.