12CILINDRI ERHÄLT GOLD

Zu den neuesten Modellen des Cavallino Rampante mit V12-Front-Mittelmotor äußerte sich die Jury wie folgt: „Ferrari verkörpert seit jeher den Inbegriff des Automobils, der 12Cilindri bildet da keine Ausnahme. Das Design erinnert an die Ferrari-Modelle der 1950er und 1960er Jahre und ist gleichzeitig unbestreitbar modern, von der hochmodernen Aerodynamik bis hin zum genialen Einsatz von grafischen Elementen, die die 3D-Oberflächen umhüllen.“

Bei derselben Zeremonie wurde auch das neue Supercar Ferrari F80 mit einem iF Design Award ausgezeichnet – ein Beweis für die kreative Vision von Ferrari-Chefdesigner Flavio Manzoni und seinem Team im Ferrari Design Centre, die sowohl den F80 als auch den 12Cilindri entworfen haben.

Mit diesen Auszeichnungen steigt die Gesamtzahl der von Ferrari gewonnenen iF Design Awards – darunter sechs Mal Gold – auf beeindruckende 28. Damit reiht sich das Cavallino Rampante auch in eine Reihe mit bahnbrechenden Technologiedesigns, radikalen Transportlösungen und sogar einer der stilvollsten Fahrradklingeln ein, die die Welt je gesehen hat.



