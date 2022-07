Der erste Spoiler, wie wir ihn heute kennen, erschien am epochalen 250 GTO, wobei das ‚O‘ für ‚omologato‘ steht, in Anerkennung des Verfahrens, mit dem er entwickelt wurde. Der geniale Ingenieur Giotto Bizzarrini leitete die Entwicklung des Wagens und baute zunächst einen 250 GT zu einem Prototyp um, den er Papera nannte. Obwohl dieser Ferrari Ende 1961 verließ, beauftragte Enzo Ferrari Sergio Scaglietti mit der Vollendung des Werks, gemeinsam mit einem jungen Ingenieurgenie namens Mauro Forghieri. Man sollte später noch öfter von ihm hören…





Obwohl am 24. Februar 1962 an den Fahrzeugen, die der Presse vorgestellt wurden, noch nichts davon zu sehen war, sollte das Heck des GTO schon bald mit einem ‚Kamm‘-Heck versehen werden, das auf den Prinzipien des deutschen Aerodynamikers Wunibald Kamm beruhte; er entdeckte, dass ein abruptes Abschneiden des Hecks nicht nur die Luftströmung aufrechterhält und den Luftwiderstand minimiert, sondern auch den Auftrieb verringert und eine Tiefdruckzone schafft. Was den GTO anbelangt, so sprachen die Ergebnisse für sich: Der Wagen dominierte die Sportwagenrennen mit Erfolgen bei der Targa Florio, der Tour de France und in Le Mans. Er war ebenso funktional wie schön.