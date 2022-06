Stadtkurse sind etwas Besonderes. Sie sind besonders herausfordernd für die Rennfahrer, da die Leitplanken in der Regel dicht an der Fahrspur liegen. Die Fehlertoleranz ist praktisch gleich Null.





Einige der größten Siege von Ferrari in der Formel 1 wurden auf Stadtkursen errungen, von Niki Laudas Triumph 1975 in Monaco über Gilles Villeneuves Heimsieg 1978 in Montreal bis hin zu Michael Schumachers erstem Platz beim Großen Preis von Australien 2004 in Melbourne.





Der 1:2-Sieg von Ferrari beim Großen Preis von Singapur 2019 ist einer der größten Erfolge der Scuderia auf einem Stadtkurs, nicht zuletzt, weil er so unerwartet kam.





Singapur ist außerdem eine der besten Straßenrennstrecken. Sie schlängelt sich um den Hafen und war der erste Große Preis, der bei Nacht stattfand, was für ein noch größeres Spektakel sorgte. Der erfolgreichste Rennfahrer auf dem Marina Bay Circuit ist Sebastian Vettel mit fünf Siegen, einschließlich seiner Debütsaison für Ferrari im Jahr 2015.





Doch als sich der F1-Zirkus Mitte September 2019 nach Singapur aufmachte, rechneten sich nur wenige Experten Chancen für Ferrari aus. Tatsächlich hatte der Newcomer Leclerc, der damals erst 21 Jahre alt war, eine Glückssträhne: Anfang des Monats hatte er in Spa seinen ersten F1-Sieg errungen und eine Woche später in Monza erneut gewonnen.