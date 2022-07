In der Weltmeisterschaftssaison 1953 fuhren die Wagen, wie auch 1952, nach Formel-2- und nicht nach Formel-1-Reglement. Die GP-Organisatoren waren besorgt, weil nur Ferrari ein wirklich konkurrenzfähiges F1-Auto hatte, und änderten daher die Regeln, um mehr Teams anzuziehen und, wie man hoffte, für engere Rennen zu sorgen.





Ferrari nahm in den Jahren 1952 und 1953 mit dem Tipo 500 teil, der von einem von Aurelio Lampredi entworfenen Vierzylindermotor mit 2,0 Litern angetrieben wurde, was der maximal zulässigen Kapazität entsprach. Der Hauptkonkurrent der Scuderia war Maserati, mit Sitz ganz in der Nähe in Modena. Zum Nachteil der Organisatoren konnte die Umstellung auf das F2-Reglement die befürchtete Dominanz von Ferrari nicht verhindern. Während der zwei Jahre, in denen Meisterschafts-GPs nach F2-Reglement abgehalten wurden, gewann Ferrari 14 der 15 Rennen.





Titelverteidiger Alberto Ascari hatte alle drei vorherigen GPs gewonnen, bevor die Teams nach Frankreich aufbrachen. Für Reims setzte die Scuderia vier Autos für Ascari, Villoresi, Ex-Weltmeister Nino Farina und den jungen Hawthorn ein. Ihnen standen vier Maseratis gegenüber, zu deren Fahrern Fangio und der ehemalige Ferrari-Star José Froilán González gehörten. Es gab auch englische Connaughts, Coopers und HWMs, sowie französische Gordinis – doch keines dieser Autos hatte eine nennenswerte Chance gegen die Macht der beiden italienischen Teams.