Ferrari Tribute zur 1000 Miglia 2023

Viel Espresso war für den 5 Uhr-Start des dritten Tages nötig, an dem die längste Etappe der Ferrari Tribute stattfand. Über 300 Meilen wand sich das Band der Fahrer aus Rom heraus – der SF90 war ätherisch schön, als er sich lautlos, von Strom angetrieben durch Roms altes Stadtbild schlich, ein starker Kontrast zu den Sechs-, Acht- und Zwölfzylindern, die ihn umgaben.

Rasch ging es dann ins Herz der Toskana, mit dem mittelalterlichen Siena und vorbei an der unverkennbaren Skyline von Florenz, bevor die Fahrt in die Berge und zum gewundenen Abetone Pass führte. Dieser Pass ist eine der schönsten Fahrstraßen Italiens und bot enge Kurven und aufregende Ausblicke, während die Piloten der Tribute immer weiter nach oben fuhren und sich kaum an Klippen und spektakulären Aussichten satt sehen konnten.

An diesem langen Tag voller epischer Schauplätze waren nur wenige so eindrucksvoll wie Modena. Die Heimatstadt von Enzo Ferrari und – seit 1929 – die Basis für die Scuderia Ferrari und all das, was die Marke Ferrari werden sollte.