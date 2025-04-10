Leidenschaft
Für Geschwindigkeit geboren, für Schönheit neu geboren
Sammeln kann zu einer Art Sucht werden. Ob klassische Vinyl-Schallplatten, Vintage-Sneaker oder Erstveröffentlichungen von Büchern – der Drang nach Vollständigkeit kann den gesunden Menschenverstand ausschalten. Aber für diejenigen, die der Sammelwut verfallen sind, ist es auch äußerst erfüllend.
Ferrari-Sammler gehören zur besonders leidenschaftlichen Sorte. Der Grund dafür liegt auf der Hand, schließlich ist die Geschichte der Marke von menschlichem Bemühen, außergewöhnlicher Technik und Motorsporterfolgen geprägt. Kein Wunder also, dass es auf der ganzen Welt Leute gibt, die ein Stück davon haben wollen. Jedes Bauteil von Ferrari, wie groß oder klein es auch sein mag, spielt eine entscheidende Rolle in der Geschichte eines Autos, egal ob Ferrari-Rennwagen oder eleganter sports car. Ferraris neue Sammlerstücke-Reihe, ein Highlight der diesjährigen Milano Design Week, macht sich diese Idee auf spektakuläre Weise zunutze. Ursprünglich für Geschwindigkeit geborene Technik wurde nun für Schönheit neu geboren.
Obwohl schon seit geraumer Zeit verschiedenste Teile von ausgemusterten Ferrari-Rennwagen zum Kauf angeboten werden, hat sich ein eigenes Team im Centro Stile des Unternehmens daran gemacht, sie neu zu gestalten. Ziel ist es, ihre skulpturalen Qualitäten zu maximieren und ihnen neues Leben einzuhauchen. Eine Mission, die erfüllt wurde, indem Aluminium und Plexiglas unterstützend zum Einsatz kamen.
„Die Verwendung transparenter Materialien und Strukturelemente verleiht dem betreffenden Objekt etwas Schwebendes und Leichtes“, erklärt Flavio Manzoni, Chief Design Officer von Ferrari. „Dadurch kann es in der Essenz seiner Form betrachtet werden. Dieser Ansatz steht im Einklang mit unserer Arbeitsweise im Automobildesign, wo wir eher dazu neigen, Elemente wegzunehmen, anstatt Überflüssiges hinzuzufügen.“
Manzoni und sein Team sind ebenso von Produkt- und Industriedesignern beeinflusst wie alle großen Autodesigner und bringen ihr Wissen und ihren Eklektizismus oft in neue Ferrari-Modelle ein. Für die Ferrari-Sammlerstücke-Reihe hatte jedoch die Arbeit des japanischen Designers Shiro Kuramata eine besondere Wirkung: Bei seiner Vorstellung von ‚Dematerialisierung‘ ging es vor allem darum, der Idee und dem physischen Objekt den gleichen Stellenwert einzuräumen.
Zu den Ausstellungsstücken in Mailand gehören ein Tipo 048B-Motor, der ursprünglich als Antrieb für den F399 zu sehen war – das Auto, das Ferrari 1999 zu einem lang erwarteten Konstrukteurstitel in der Formel-1-Weltmeisterschaft verhalf –, ein 6,3-Liter-V12-Motor, der in einem Prototyp des bahnbrechenden LaFerrari zum Einsatz kam, eine Nockenwelle aus dem F2003-GA, ein Bauteil des Formel-1-Autos, mit dem Michael Schumacher in jenem Jahr den Fahrertitel gewann, und ein Auspuff des F60, wie ihn Kimi Räikkönen 2009 bei der Formel-1-Weltmeisterschaft fuhr.
Eines davon zu besitzen bedeutet, ein Fragment von Ferraris Geist in Händen zu halten – eine ewige Erinnerung an Leistung, Schönheit und das unermüdliche Streben nach Perfektion.