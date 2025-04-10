Für Geschwindigkeit geboren, für Schönheit neu geboren

Obwohl schon seit geraumer Zeit verschiedenste Teile von ausgemusterten Ferrari-Rennwagen zum Kauf angeboten werden, hat sich ein eigenes Team im Centro Stile des Unternehmens daran gemacht, sie neu zu gestalten. Ziel ist es, ihre skulpturalen Qualitäten zu maximieren und ihnen neues Leben einzuhauchen. Eine Mission, die erfüllt wurde, indem Aluminium und Plexiglas unterstützend zum Einsatz kamen.

„Die Verwendung transparenter Materialien und Strukturelemente verleiht dem betreffenden Objekt etwas Schwebendes und Leichtes“, erklärt Flavio Manzoni, Chief Design Officer von Ferrari. „Dadurch kann es in der Essenz seiner Form betrachtet werden. Dieser Ansatz steht im Einklang mit unserer Arbeitsweise im Automobildesign, wo wir eher dazu neigen, Elemente wegzunehmen, anstatt Überflüssiges hinzuzufügen.“

Manzoni und sein Team sind ebenso von Produkt- und Industriedesignern beeinflusst wie alle großen Autodesigner und bringen ihr Wissen und ihren Eklektizismus oft in neue Ferrari-Modelle ein. Für die Ferrari-Sammlerstücke-Reihe hatte jedoch die Arbeit des japanischen Designers Shiro Kuramata eine besondere Wirkung: Bei seiner Vorstellung von ‚Dematerialisierung‘ ging es vor allem darum, der Idee und dem physischen Objekt den gleichen Stellenwert einzuräumen.