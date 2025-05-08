Leidenschaft
FERRARI MAGAZINE AUSGABE 66
Die Ausgabe 66 des Ferrari Magazine erscheint in einem völlig überarbeiteten Format mit neuen Grafiken, noch luxuriöserem Papier und neuen Inhalten.
Unter den vielen neuen Elementen gibt es eine historische Premiere: eine eigene Coverstory für einen Antriebsstrang. Ein 10-seitiger Artikel, eine gebührende Hommage an den Antriebsstrang des F80 Supercar – den leistungsstärksten, der jemals in ein Ferrari-Straßenauto eingebaut wurde – befasst sich mit den Details eines außergewöhnlichen Motors, der mit atemberaubenden CGI-Grafiken zum Leben erweckt wird.
Neue Grafiken illustrieren die neuen Inhalte und machen sie noch spektakulärer. Zu den Features gehört „My Place“: Ein berühmter Autor nimmt die Leser am Steuer eines Ferrari auf eine Reise zu ihren Lieblingsorten mit. In dieser Ausgabe geht der mehrfach preisgekrönte Autor Marco Missiroli auf eine Tour durch ein ungewöhnliches, regnerisches Rimini.
Ebenso spannend ist der neue Heritage-Bereich – er würdigt Annie Soisbault, eine der ersten Rennfahrerinnen, die im legendären Ferrari 250 GTO siegte. Ins Rampenlicht gerückt wird außerdem eine weitere Fahrerin, die den 12Cilindri Spider exklusiv für das Magazin Probe fährt. Maya Weug – ein aufstrebender Star der Ferrari Driver Academy – teilt mit uns den Nervenkitzel am Steuer des neuen offenen V12 auf den kurvenreichen Straßen rund um den Gardasee.
Ein weiterer herausragender Artikel ist ein Exklusivinterview mit Charles Leclerc über die Herausforderungen und Siege seines ersten Jahrzehnts bei der Scuderia Ferrari. Die unbestrittenen Protagonisten der Rennsektion sind die drei 499Ps, die beim Eröffnungsrennen der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2025 in Katar die Siegertreppe eroberten. Dieses bahnbrechende Ergebnis – das erste von Ferrari seit über einem halben Jahrhundert – wird durch detailliertes Storytelling und adrenalingeladene Bilder nochmals durchlebt.
Darüber hinaus gibt es jede Menge anderer Themen zu entdecken, von der neuesten Modekollektion bis hin zu einem Feature zum 20. Jubiläum des exklusiven XX Programms und einem Bericht von einem besonderen Corso Pilota in Chile, wo Miguel Molina – Champion bei der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft – einer Gruppe hochzufriedener Ferraristi als Ausbilder diente.
Das jetzt auf 160 Seiten erweiterte Ferrari Magazine bietet Abonnenten ein noch reichhaltigeres und spannenderes Lesevergnügen.