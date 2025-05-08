FERRARI MAGAZINE AUSGABE 66

Ein weiterer herausragender Artikel ist ein Exklusivinterview mit Charles Leclerc über die Herausforderungen und Siege seines ersten Jahrzehnts bei der Scuderia Ferrari. Die unbestrittenen Protagonisten der Rennsektion sind die drei 499Ps, die beim Eröffnungsrennen der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2025 in Katar die Siegertreppe eroberten. Dieses bahnbrechende Ergebnis – das erste von Ferrari seit über einem halben Jahrhundert – wird durch detailliertes Storytelling und adrenalingeladene Bilder nochmals durchlebt.

Darüber hinaus gibt es jede Menge anderer Themen zu entdecken, von der neuesten Modekollektion bis hin zu einem Feature zum 20. Jubiläum des exklusiven XX Programms und einem Bericht von einem besonderen Corso Pilota in Chile, wo Miguel Molina – Champion bei der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft – einer Gruppe hochzufriedener Ferraristi als Ausbilder diente.

Das jetzt auf 160 Seiten erweiterte Ferrari Magazine bietet Abonnenten ein noch reichhaltigeres und spannenderes Lesevergnügen.