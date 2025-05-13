EINE TOUR ZUM 30ER DES F50

Das Supercar, das zur Feier des 50. Geburtstages von Ferrari gebaut wurde, wird in diesem Jahr 30. Wie könnte man diesen Meilenstein besser feiern als mit einem Roadtrip eines Teils der 349 gebauten Exemplare nach Italien und einem herzlichen Willkommen zu Hause in Maranello? Genau das haben die Besitzer des von der Formel 1 abgeleiteten Roadsters kürzlich als Gäste der Ferrari F50 Legacy Tour erlebt – auf der dritten Tour dieser Art, die Ferrari nach der ersten Ausgabe für den F40 im Jahr 2023 und der letztjährigen GTO Legacy Tour veranstaltet hat.

Der F50 wurde 1995 auf dem Genfer Autosalon vorgestellt und war seiner Zeit in mehrfacher Hinsicht voraus. Das offene Supercar verfügte über ein fortschrittliches Karbonfaser-Monocoque von Cytec Aerospace, eine Pushrod-Radaufhängung und einen 65°-V12-Motor, der vom Formel-1-Auto F1-89 abgeleitet war, mit fünf Ventilen pro Zylinder und allem Drum und Dran. Das Ergebnis waren 4,7 Liter, 520 PS bei umwerfenden 8.000 Umdrehungen pro Minute und einer Höchstgeschwindigkeit von 325 km/h.

Der F50 kam 1995 ebenfalls etwas früher als geplant auf den Markt – obwohl spätere Exemplare während des 50-jährigen Jubiläums von Ferrari etwa zwei Jahre später vom Band liefen.



