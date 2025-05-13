Fahrzeuge
EINE TOUR ZUM 30ER DES F50
Das Supercar, das zur Feier des 50. Geburtstages von Ferrari gebaut wurde, wird in diesem Jahr 30. Wie könnte man diesen Meilenstein besser feiern als mit einem Roadtrip eines Teils der 349 gebauten Exemplare nach Italien und einem herzlichen Willkommen zu Hause in Maranello? Genau das haben die Besitzer des von der Formel 1 abgeleiteten Roadsters kürzlich als Gäste der Ferrari F50 Legacy Tour erlebt – auf der dritten Tour dieser Art, die Ferrari nach der ersten Ausgabe für den F40 im Jahr 2023 und der letztjährigen GTO Legacy Tour veranstaltet hat.
Der F50 wurde 1995 auf dem Genfer Autosalon vorgestellt und war seiner Zeit in mehrfacher Hinsicht voraus. Das offene Supercar verfügte über ein fortschrittliches Karbonfaser-Monocoque von Cytec Aerospace, eine Pushrod-Radaufhängung und einen 65°-V12-Motor, der vom Formel-1-Auto F1-89 abgeleitet war, mit fünf Ventilen pro Zylinder und allem Drum und Dran. Das Ergebnis waren 4,7 Liter, 520 PS bei umwerfenden 8.000 Umdrehungen pro Minute und einer Höchstgeschwindigkeit von 325 km/h.
Der F50 kam 1995 ebenfalls etwas früher als geplant auf den Markt – obwohl spätere Exemplare während des 50-jährigen Jubiläums von Ferrari etwa zwei Jahre später vom Band liefen.
Anlässlich seines Geburtstages fanden sich die Gäste der Ferrari F50 Legacy Tour zu einem Willkommensdinner in einem Luxusresort in Saturnia ein, bevor sie am nächsten Morgen aufbrachen, um die zeitlose Schönheit der hügeligen Landschaften der Toskana und die spektakuläre Landschaft der Maremma zu erkunden und anschließend das Mittagessen mit herrlichem Blick in Porto Santo Stefano zu genießen – einem wunderschönen Hafen auf einer Landzunge, die sich bis ins Tyrrhenische Meer erstreckt.
Die Tour folgte am zweiten Tag einer Route nach Norden und bot den Gästen reichlich Gelegenheit, ihre F50 auf den malerischen Hügelstrecken rund um Siena zu erleben, während sie sich auf den Weg nach Florenz machten – der Wiege der Kunst und Kultur der Renaissance.
Der letzte Tag – das Highlight – endete spektakulär. Nach einem Morgen im toskanisch-emilianischen Apennin und einem traditionellen Mittagessen in Cutigliano traf der F50-Tross im Werk in Maranello ein, wo etwa drei Jahrzehnte zuvor Ferraris drittes Supercar hergestellt worden war. Die Besitzer hatten das Vergnügen, Ferrari-Ingenieure und -Designer zu treffen und erfuhren dabei mehr über die Hintergrundgeschichte dieser unglaublichen Rennsportwagen.
Am späten Nachmittag begab sich die Gruppe der F50 auf die Rennstrecke von Fiorano zu einer ikonischen Paraderunde und einer Autopräsentation – just die Teststrecke, auf der der F50 ursprünglich entwickelt.
Rund 30 Jahre, seit der F50 die Landschaft der Sportwagen für immer verändert hat, war die Ferrari F50 Legacy Tour genau das Richtige, um den Kreis zu schließen.