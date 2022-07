In der Ferrari Classiche-Abteilung werden unmögliche Dinge möglich. Die Leute, die es seit langem gewöhnt sind, an allen Arten von Motoren und Wagen zu arbeiten, lassen sich durch nichts aufhalten. Dabei halten sie sich an die Originalzeichnungen, die sorgfältig in einem Archiv aufbewahrt werden, das dem „Fort Knox“ der Oldtimer gleichkommt. Zuletzt haben sie einen Einsitzer aus den späten 1960er Jahren erfolgreich wieder auf die Strecke gebracht.





Irmo Costantini, einer der führenden Köpfe in der Abteilung für die Motorenmontage und jetzt Leiter der Classiche-Werkstatt; Luigi „der Juwelier“ Musi, der Chef-Motorenbauer von Classiche, nachdem er während der Mansell-Ära in der Formel 1 gearbeitet hatte; Stefano Tassi, der Motormechaniker: Mit vereinten Kräften erweckten diese „Zauberer in Rot“ den 12-Zylinder-Motor eines 312er wieder zum Leben.