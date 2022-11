Piero Ferrari, Vice President: „Als ich 1965 in das Unternehmen eintrat, teilte ich mir ein Büro mit Cavalier Giberti, dem ersten Mitarbeiter von Ferrari, während Mauro Forghieri, der einige Jahre zuvor eingestellt worden war, nebenan saß. Uns trennten also zehn Jahre Alter und ein Fenster. Tatsächlich sahen wir uns tagtäglich, den ganzen Tag lang. Forghieri war energisch und leidenschaftlich bei allem, was er tat. Er war optimistisch, und ich erinnere mich, dass ich bei vielen dieser endlosen Sitzungen in der Gestione Sportiva, die am Abend begannen und bis in die Nacht hinein dauerten, zwischen ihm und meinem Vater vermittelte. Ich weiß, dass mein Vater seine unermüdliche Arbeitsmoral schätzte und dass er wusste, dass all seine Fehler nur durch den Versuch entstanden, die Dinge zu verbessern und nach vorne zu kommen. Wir haben einen Teil unserer Geschichte verloren, einen Mann, der Ferrari und der Welt des Rennsports im Allgemeinen sehr viel gegeben hat.“





Mattia Binotto, Scuderia Ferrari Team Principal and Managing Director: „Heute ist ein sehr trauriger Tag für alle bei der Scuderia Ferrari. Wir trauern um Mauro Forghieri, einen der beeindruckendsten Menschen, die hier gearbeitet haben. Er wurde im Alter von 27 Jahren zum Teammanager ernannt und war mit seinen brillanten Ideen einer der letzten Allround-Ingenieure in der Automobilwelt. Ich habe ihn bei verschiedenen Gelegenheiten getroffen, und jedes Mal war es etwas Besonderes. Er war bis zum Schluss ein wirklich charismatischer Mensch. Seine revolutionären Ideen, sein lebhaftes Wesen und seine Fähigkeit, Menschen zu motivieren, haben dazu geführt, dass er in einigen der bedeutendsten Momente der Ferrari-Geschichte eine sehr wichtige Rolle spielte und mehr als die meisten anderen dazu beitrug, die Legende des Cavallino Rampante zu begründen. Wir werden ihn alle vermissen.“





Antonello Coletta, Head of Ferrari Attività Sportive GT: „Mauro Forghieri hat eine Schlüsselrolle in der Geschichte von Ferrari gespielt. Enzo Ferrari hatte die Fähigkeit, Menschen mitzureißen. Forghieri war bekannt für seine mitreißenden Ideen. Er war ein brillanter Erfinder, der auf technische Lösungen kam, die den meisten Ingenieuren seiner Zeit nicht im Traum eingefallen wären. Er war ein Designer, der die ihm zugedachte Rolle weit übertraf und zum Maßstab und zur Inspirationsquelle für alle wurde, die mit ihm zusammenarbeiteten. Seine Arbeit war von Eklektizismus geprägt und seine Neugier und sein Wunsch, Grenzen zu überschreiten, sicherten ihm einen festen Platz in der Geschichte von Ferrari und des Motorsports im Allgemeinen.“