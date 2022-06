So erscheint es passend, dass das erste in die Hall of Fame aufgenommene Cavallino Rampante eine wahre Ikone der 80er Jahre war. Der 324 km/h schnelle Ferrari F40 mit V8-Motor ging nach einem Halbfinale gegen den 290 km/h schnellen Ferrari Testarossa mit V12-Motor als klarer Fanfavorit hervor.





Der Ferrari 250 GTO mit V12-Frontmotor – das Modell, das bei seiner Erstvorstellung im Jahr 1962 beispielhaft für das höchste Niveau an Stil und Leistung stand – war der nächste Zugang zur Hall of Fame. Er gewann in der Kategorie „60er Jahre“, zu der anfänglich auch der 400 Superamerica, der 500 Superfast und der 275 GTB gehörten.