Der 250 GTO mag wertvoller sein, der Enzo einen höheren Hightech-Faktor aufweisen, und der neueste SF90 Stradale ist mit Sicherheit schneller, ausgeklügelter und deutlich leistungsstärker. Aber beim puren Fahrspaß ist der Ferrari F40 einfach unschlagbar. Er könnte sogar das aufregendste Auto sein, das jemals gebaut wurde. In seinem Style steckt Drama und im Fahrerlebnis sogar großes Drama – so tiefgründig, so fordernd und doch so befriedigend.





Als ob das alles nicht genug wäre, war der F40 das erste Straßenauto, das mehr als 320 km/h (200 mph) schaffte – und das alles ohne ABS-Bremsen oder elektronische Steuerelemente. Er hatte nicht einmal Servolenkung oder Servobremsen. Dieses Auto verfolgte eine ganz besondere Mission: zu faszinieren.