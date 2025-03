Eine Verschiebung der Grenzen

Enzo förderte eine Siegermentalität und ein Umfeld, das zu neuen Ideen ermutigte. Sein Innovationsgeist lebte in Maranello auch nach seinem Tod im Jahr 1988 weiter – und hält bis heute an. So experimentierte Ferrari bereits 1979 mit Schaltwippen und rüstete 1989 den Grand-Prix-Sieger 640 F1 damit aus; 2021 veranstaltete Ferrari seine erste Modenschau; der Purosangue von 2022 war das erste Cavallino Rampante mit vier Türen; 2023 feierte Ferrari mit einem spektakulären Sieg sein Comeback in Le Mans; und der F80 ist das allerneueste Supercar aus Maranello, das eine neue Ära der V6-Hybridleistung einläutet, inspiriert von Ferraris F1-Boliden und dem Le Mans-Sieger 499P.

Enzos Leidenschaft für Innovation hat in Maranello noch nie so hell gestrahlt wie heute. Ferrari wird immer überraschen, innovativ sein und bis zum Äußersten gehen, um zu gewinnen. Wenn es ein Vermächtnis gibt, das Enzo Ferrari vor allem hinterlassen hat, dann ist es dieses.