Ein Le-Mans-Held kommt nach Hause

Alle in Le Mans siegreichen Ferrari-Werksfahrer kamen, um den 250 LM in Aktion zu sehen: Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi, die Gewinner von Le Mans 2023 im Wagen mit der Nummer 51, sowie Nicklas Nielsen, Miguel Molina und Antonio Fuoco, die Sieger der letzten Ausgabe im Wagen mit der Nummer 50.

‚Wenn man bedenkt, dass sie solche Autos in Le Mans gefahren sind, das braucht schon Mut‘, sagte Alessandro Pier Guidi am Steuer des 250 LM. ‚Wenn man bedenkt, was sie mit solchen Monstern erreicht haben – die Fahrer waren echte Helden!‘

Fahrgestellnummer 05893 wird bei der Auktion von RM Sotheby's auf der Rétromobile am 5. Februar sicherlich das Interesse seriöser Sammler aus aller Welt auf sich ziehen. Ein Teil des Erlöses geht an internationale Bildungseinrichtungen, die von Ferrari nominiert wurden. Eine würdige Art und Weise für diesen ganz besonderen 250 LM, 60 Jahre nach seinem bahnbrechenden Erfolg in Le Mans zu feiern.