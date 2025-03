Ein künstlerisches Cover für das Jahrbuch

Sein erster Schritt bestand darin, das Archiv des Ferrari-Jahrbuchs zu durchforsten, sowohl um eine Wiederholung bereits verwendeter Motive zu vermeiden als auch um Inspiration zu finden. Vor allem die minimalistischeren Jahrbuch-Cover – insbesondere aus den 1950er und 60er Jahren – stießen auf das Interesse des Künstlers.

„Meine Favoriten waren alle in gewisser Weise geheimnisvoll-zurückhaltend“, so Pearson, „ein bisschen suggestiv und fantasieanregend, ohne dabei zu viel zu zeigen oder zu konkret zu werden.“

Pearson erforschte bei seiner Arbeit am Cover zwei zentrale Designthemen. Das erste verwendete Buchstabenfragmente, die über das Cover zu rasen schienen, das zweite spielte mit der Idee eines rotierenden Ferrari-Logos.

Am Ende gewann der zweite Ansatz, mit einem dynamischen roten Streifen, der sich in einem gelben Ferrari-Schriftzug auflöst – alles in einem dramatischen 45-Grad-Winkel.

„Es handelt sich um einen iterativen Ansatz, der Licht und Transparenz nutzt, um uns von der Rückseite des Covers auf die Vorderseite zu führen, wo wir erst ganz zuletzt das Wort Ferrari lesen“, erklärt Pearson. „Es ist, als ob ein Ferrari die Produktionslinie verlässt, aber dabei eine Spur des Herstellungsprozesses und handwerklichen Know-hows hinterlässt. Das Cover zeigt jedoch kein echtes Auto, sondern lädt den Leser ein, im Buch mehr zu entdecken.“

Das Ergebnis ist ein Design, das sich perfekt in die stolze Tradition der Ferrari-Jahrbuchcover einfügt und gleichzeitig eine klare, eigene Identität schafft.