Ein Intensives Jahr

Motorsport rundet dieses fesselnde Paket ab. Eine emotionale und unerbittliche Formel-1-Saison wird mit atemberaubenden Bildern und den exklusiven Einblicken von Teammanager Fred Vasseur zum Leben erweckt. Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti, enthüllt wiederum die Geheimnisse hinter dem zweiten Le-Mans-Sieg des 499P in Folge und dem ersten Sieg in der Hypercar-Kategorie bei den 6 Stunden von Austin.

Ein würdiger Abschluss für ein weiteres Jahr an der Spitze, in Erwartung eines 2025, das garantiert mit noch mehr Emotionen aufwartet.