Ein ganz besonderer Spider

Dieser Roma Spider ist in der Ausstellung „Ferrari One of a Kind“ zu bewundern, die der exklusiven Welt der Ferrari-Personalisierung gewidmet und bis Ende Februar 2025 im Museo Enzo Ferrari in Modena zu sehen ist. Die Karosserie glänzt in der hypnotisierenden Nuance Oro Mida, der Innenraum ist in Rosso Bologna und mit Metallic-Leder in Oro Mida gestaltet.

Das Auto zeigt in allen Details das Know-how der Tailor Made-Abteilung von Ferrari, wie zum Beispiel in der Verwendung von chromfreiem Nappaleder und Holz aus kontrollierter Herkunft für das Tonneau Cover und den hinteren Boden. Auf den vorderen Kotflügeln befinden sich lasergravierte Embleme – das erste Mal, dass diese Technik auf Karosseriekomponenten aus Aluminium zum Einsatz kam. Auf der Motorhaube sind wiederum eine Kompassrose sowie die geografischen Koordinaten von Maranello eingraviert.