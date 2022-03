Diese Liebe zum Detail zeigt sich an Beispielen wie dem F2001, den Michael Schumacher nach dem 11. September in Monza fuhr, der keine Lackierung und eine schwarze Nase hatte. Mit dabei ist auch der erste F1-Ferrari mit Heckmotor (der 246 P), der 375 von José Froilán González (der erste Ferrari, der ein F1-Rennen gewann) und der 126 C, das erste Auto mit Turbomotor, das 1980 von Gilles Villeneuve in Imola getestet wurde.





Die Einhaltung der Regeln ist von größter Bedeutung und ruft zugleich die Erinnerung an einige der großen Ferrari-Legenden der Formel 1 wach. Zum Beispiel war Juan Fangios Sieger-Ferrari beim Großen Preis von Italien 1956 nicht das gleiche Auto, in dem er das Rennen startete. Als er ausfiel und seine Hoffnungen auf den Gewinn der Fahrermeisterschaft zunichte schienen, fuhr sein Scuderia-Teamkollege Peter Collins prompt in die Boxengasse und bot ihm sein Auto an. Fangio nahm das Angebot an und überquerte die Ziellinie als Zweiter hinter Stirling Moss, so gewann er die Meisterschaft. Und es ist dieses Auto, Nummer 66, das es in die Sammlung im Maßstab 1:18 geschafft hat.